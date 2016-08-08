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Взрыв и стрельба в больнице Пакистана: погибли не менее 90 человек, десятки ранены

08 августа 2016 10:33
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Новости Пакистана. Не менее 90 человек погибли, десятки получили ранения. Мощный взрыв прогремел 8 августа в пакистанском городе Кветта. Взрыв произошел в приемном покое городской больницы, затем атакующие открыли по собравшимся у госпиталя огонь.

Жертвами теракта стали участники похорон известного в Кветте адвоката, застреленного на прошлой неделе. В церемонии прощания принимали участие в основном юристы и журналисты: именно представители этих профессиональных групп, по преимуществу, и пострадали. Место теракта оцеплено, начато расследование. Какая из террористических групп совершила это преступление, выясняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт # Терроризм

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