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Пакистанский врач о взрыве в больнице: «Всюду кровь, раненые истошно стонут и агонизируют»

08 августа 2016 18:20
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Новости Пакистана. 8 августа рано утром в больнице города Кветта произошёл взрыв. Это случилось прямо в приёмном покое, затем атакующие открыли огонь  по собравшимся у госпиталя.

В списках погибших по разным данным уже около 100 человек, ещё несколько десятков ранены. 

Врач больницы города Кветта:
Я как раз направлялся на работу. Только прошел сквозь ворота – раздался взрыв и вокруг забегали люди. Я бросил велосипед, вбежал внутрь, а там все завалено телами погибших! Всюду кровь, раненые истошно стонут и агонизируют.

Жертвами теракта стали участники похорон известного в Кветте адвоката, застреленного накануне.

Его тело было доставлено в госпиталь, а вскоре после того, как в медучреждение прибыли его коллеги, знакомые и представители СМИ и прогремел взрыв.

Погибший был известным правозащитником, причём, за последний месяц он стал вторым убитым адвокатом.

Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка Исламское государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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