Iltalehti: ВВС США начнут использовать финский аэропорт Рованиеми

Финляндия продолжает вести переговоры с США о соглашении, которое связано с оборонным военным сотрудничеством, пишет газета Iltalehti, передает РИА Новости.

Финский президент Саули Ниинистё сообщил, что на финской земле будет находиться американский контингент, а американские ВВС воспользуются аэропортом Рованиеми.

Ниинистё также заявил, что процесс переговоров по DCA проходит успешно. Соглашение DCA означает, что в Финляндии будет «хоть какое-то» американское присутствие.

В настоящее время США готовят двусторонние договоренности о взаимодействии в сфере обороноспособности со Швецией и Данией. Уже вступило в силу соответствующее соглашение между Норвегией и США. Финское правительство сообщило о начале проведения переговоров с США по оборонному сотрудничеству (DCA), которые продлятся 1-2 года и определят статус американских войск на территории Финляндии.