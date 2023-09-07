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Iltalehti: ВВС США начнут использовать финский аэропорт Рованиеми

07 сентября 2023 13:59
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Финляндия продолжает вести переговоры с США о соглашении, которое связано с оборонным военным сотрудничеством, пишет газета Iltalehti, передает РИА Новости.

Финский президент Саули Ниинистё сообщил, что на финской земле будет находиться американский контингент, а американские ВВС воспользуются аэропортом Рованиеми.

Ниинистё также заявил, что процесс переговоров по DCA проходит успешно. Соглашение DCA означает, что в Финляндии будет «хоть какое-то» американское присутствие.

В настоящее время США готовят двусторонние договоренности о взаимодействии в сфере обороноспособности со Швецией и Данией. Уже вступило в силу соответствующее соглашение между Норвегией и США. Финское правительство сообщило о начале проведения переговоров с США по оборонному сотрудничеству (DCA), которые продлятся 1-2 года и определят статус американских войск на территории Финляндии.

# Международное сотрудничество

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