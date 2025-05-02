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Илон Маск заявил, что госслужащие США тратили бюджетные средства на аренду отелей и стадионов для вечеринок

02 мая 2025 16:48
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Как бы отчаянно Дональд Трамп ни старался вернуть растраченные Байденом деньги, финансы все равно проплывают мимо государственной казны. Илон Маск заявил, что госслужащие США тратили бюджетные средства на аренду отелей и стадионов для вечеринок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илон Маск заявил, что госслужащие США тратили бюджетные средства на аренду отелей и стадионов для вечеринок-2

Один из сотрудников департамента государственной эффективности США заявил, что после подобных утечек ведомство ввело новое правило. Теперь, прежде чем взять деньги из бюджета, госслужащие должны предоставить чек. Вот и вся проверка. Как отметил сотрудник ведомства, после этого больше никто деньги не брал. 

На растущую дыру в американском бюджете указывают намерения раздуть оборонный бюджет. Так, президент США запросил у конгресса разрешение увеличить военные растраты на следующий год до 1 трлн долларов. И это рекордный показатель, который на 13 % выше планки 2025 года.

# Илон Маск # Дональд Трамп # США

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