Как бы отчаянно Дональд Трамп ни старался вернуть растраченные Байденом деньги, финансы все равно проплывают мимо государственной казны. Илон Маск заявил, что госслужащие США тратили бюджетные средства на аренду отелей и стадионов для вечеринок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из сотрудников департамента государственной эффективности США заявил, что после подобных утечек ведомство ввело новое правило. Теперь, прежде чем взять деньги из бюджета, госслужащие должны предоставить чек. Вот и вся проверка. Как отметил сотрудник ведомства, после этого больше никто деньги не брал.

На растущую дыру в американском бюджете указывают намерения раздуть оборонный бюджет. Так, президент США запросил у конгресса разрешение увеличить военные растраты на следующий год до 1 трлн долларов. И это рекордный показатель, который на 13 % выше планки 2025 года.