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Речь Макрона ещё больше разозлила французов

18 апреля 2023 08:21
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Новости Франции. Во Франции выступление президента по национальному телевидению спровоцировало волну акций протеста. В своем обращении Макрон пытался объяснить поспешное принятие пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь Макрона ещё больше разозлила французов-1

Он заявил, что изменения будут вступать в силу постепенно, при этом французский лидер отметил, что не хочет «остаться глухим к требованию социальной справедливости», попросив свое правительство начать переговоры с профсоюзами по широкому кругу вопросов. Но это еще больше разозлило французов. Во всех крупных городах страны еще до окончания трансляции тысячи людей вышли на стихийные митинги. Некоторые демонстранты переворачивали и поджигали мусорные баки. Сообщается, что акции прошли в Нанте, Тулузе Бордо, Страсбурге и других городах. В Париже для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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