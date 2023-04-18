Речь Макрона ещё больше разозлила французов

Он заявил, что изменения будут вступать в силу постепенно, при этом французский лидер отметил, что не хочет «остаться глухим к требованию социальной справедливости», попросив свое правительство начать переговоры с профсоюзами по широкому кругу вопросов. Но это еще больше разозлило французов. Во всех крупных городах страны еще до окончания трансляции тысячи людей вышли на стихийные митинги. Некоторые демонстранты переворачивали и поджигали мусорные баки. Сообщается, что акции прошли в Нанте, Тулузе Бордо, Страсбурге и других городах. В Париже для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.