«Их погубило пренебрежение к простому человеку». Главред польского портала о политике властей страны

Новости Польши. Высокая инфляция, безработица, отток кадров, снижение уровня жизни – с такими показателями оказалась Польша на пороге парламентских выборов. Они пройдут в стране 15 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кандидатам остается меньше месяца, чтобы заручиться поддержкой избирателей. Однако чем ближе день ИКС, тем меньше доверяют поляки своим политикам. Данные последних опросов населения удивили даже экспертов: 23 респондентов, а это каждый четвертый житель, не готовы отдать голос ни за одну из выдвинутых сил. Обещания политиков превратились для людей в пустой звук. Для правящей партии результаты опросов также неутешительны: она неуклонно теряет голоса. И этому есть вполне понятное объяснение.