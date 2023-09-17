«Их погубило пренебрежение к простому человеку». Главред польского портала о политике властей страны
Новости Польши. Высокая инфляция, безработица, отток кадров, снижение уровня жизни – с такими показателями оказалась Польша на пороге парламентских выборов. Они пройдут в стране 15 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кандидатам остается меньше месяца, чтобы заручиться поддержкой избирателей. Однако чем ближе день ИКС, тем меньше доверяют поляки своим политикам. Данные последних опросов населения удивили даже экспертов: 23 респондентов, а это каждый четвертый житель, не готовы отдать голос ни за одну из выдвинутых сил. Обещания политиков превратились для людей в пустой звук. Для правящей партии результаты опросов также неутешительны: она неуклонно теряет голоса. И этому есть вполне понятное объяснение.
Мачей Вишневский, главный редактор польского портала «Strajk.eu»:
Их погубило, скажем, пренебрежение к простому человеку, что вы там где-то там сидите спокойно. Мы люди состоятельные, мы вам скажем, как надо жить, а если вам плохо, пеняйте на себя. Надо бы учиться деньги воровать или собирать, какая разница. Дело в том, что мы сейчас наверху, вы внизу, так уже будет всегда.
В стремлении удержать власть в своих руках представители «Права и справедливости» решили подкупить избирателей. Принят закон о выплате дополнительной ежегодной пенсии, обещают увеличить пособие на ребенка. С учетом тяжелой экономической ситуации в стране вполне вероятно, что люди не будут придерживаться своих принципов ради шанса хоть немного улучшить свое материальное положение.