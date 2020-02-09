«Игра, любовь и безумие». В Венеции открылся ежегодный фестиваль

Новости Италии. Ежегодный карнавал открылся в итальянской Венеции. Традиционно он начинается с праздника на воде. Темой 2020 года стал слоган «Игра, любовь и безумие», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Ежегодный карнавал открылся в итальянской Венеции. Традиционно он начинается с праздника на воде. Темой 2020 года стал слоган «Игра, любовь и безумие», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По живописным каналам города проплыли десятки гондол. Акробаты и артисты демонстрировали свое мастерство.
Карнавалы в итальянской Венеции стали проводить в X веке. Спустя 800 лет эти праздничные мероприятия отменили. Традицию возродили только 40 лет назад.
Ежегодно на карнавал со всего мира съезжаются более 500 тысяч туристов. Главные мероприятия запланированы на предстоящие выходные. Они будут посвящены Дню всех влюбленных.