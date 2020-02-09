«Игра, любовь и безумие». В Венеции открылся ежегодный фестиваль

Новости Италии. Ежегодный карнавал открылся в итальянской Венеции. Традиционно он начинается с праздника на воде. Темой 2020 года стал слоган «Игра, любовь и безумие», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По живописным каналам города проплыли десятки гондол. Акробаты и артисты демонстрировали свое мастерство.

Карнавалы в итальянской Венеции стали проводить в X веке. Спустя 800 лет эти праздничные мероприятия отменили. Традицию возродили только 40 лет назад.