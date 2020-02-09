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«Игра, любовь и безумие». В Венеции открылся ежегодный фестиваль

09 февраля 2020 11:54
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Новости Италии. Ежегодный карнавал открылся в итальянской Венеции. Традиционно он начинается с праздника на воде. Темой 2020 года стал слоган «Игра, любовь и безумие», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Игра, любовь и безумие». В Венеции открылся ежегодный фестиваль-1

По живописным каналам города проплыли десятки гондол. Акробаты и артисты демонстрировали свое мастерство.

«Игра, любовь и безумие». В Венеции открылся ежегодный фестиваль-4

Карнавалы в итальянской Венеции стали проводить в X веке. Спустя 800 лет эти праздничные мероприятия отменили. Традицию возродили только 40 лет назад.

«Игра, любовь и безумие». В Венеции открылся ежегодный фестиваль-7

Ежегодно на карнавал со всего мира съезжаются более 500 тысяч туристов. Главные мероприятия запланированы на предстоящие выходные. Они будут посвящены Дню всех влюбленных.

«Игра, любовь и безумие». В Венеции открылся ежегодный фестиваль-10

«Игра, любовь и безумие». В Венеции открылся ежегодный фестиваль-12

# Карнавал # Фотофакт

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