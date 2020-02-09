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В Китае 37 тысяч заражённых коронавирусом

09 февраля 2020 11:46
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Новости Китая. В Китае число заразившихся коронавирусом превысило 37 тысяч, умерших уже свыше 800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае 37 тысяч заражённых коронавирусом-1

При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения всерьез озабочены проблемой дезинформации. Там подчеркивают, что соцсети ежедневно наполняются фальшивыми видеороликами и ложными сообщениями.

Вторую больницу для заражённых коронавирусом построили в Ухане

В Китае 37 тысяч заражённых коронавирусом-4

Представители ВОЗ обратились к руководству соцсетей с просьбой отфильтровывать недостоверную информацию и продвигать проверенные сведения.

# Коронавирус # Фотофакт

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