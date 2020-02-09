В Китае 37 тысяч заражённых коронавирусом

Новости Китая. В Китае число заразившихся коронавирусом превысило 37 тысяч, умерших уже свыше 800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения всерьез озабочены проблемой дезинформации. Там подчеркивают, что соцсети ежедневно наполняются фальшивыми видеороликами и ложными сообщениями. Вторую больницу для заражённых коронавирусом построили в Ухане