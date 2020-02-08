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Скорость ветра до 120 км/ч. В Германии готовится к урагану «Сабина»

08 февраля 2020 16:29
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Новости Германии. Германия готовится к встрече с ураганом «Сабина». По прогнозам синоптиков, он обрушится на северо-запад страны ночью 8 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скорость ветра до 120 км/ч. В Германии готовится к урагану «Сабина»-1

Скорость ветра может достигнуть 120 километров в час. Затем циклон направится на юг и ко вторнику должен достичь Баварии.

Скорость ветра до 120 км/ч. В Германии готовится к урагану «Сабина»-4

Грядущий циклон уже привел к ограничениям в транспортном сообщении – железнодорожные компании призывают пассажиров отказаться от несрочных путешествий на поезде. Тем временем пожарные и метеослужбы предупреждают о возможных затруднениях в передвижении по городам.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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