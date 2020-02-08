Скорость ветра до 120 км/ч. В Германии готовится к урагану «Сабина»

Новости Германии. Германия готовится к встрече с ураганом «Сабина». По прогнозам синоптиков, он обрушится на северо-запад страны ночью 8 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скорость ветра может достигнуть 120 километров в час. Затем циклон направится на юг и ко вторнику должен достичь Баварии.