Скорость ветра до 120 км/ч. В Германии готовится к урагану «Сабина»

Новости Германии. Германия готовится к встрече с ураганом «Сабина». По прогнозам синоптиков, он обрушится на северо-запад страны ночью 8 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Германия готовится к встрече с ураганом «Сабина». По прогнозам синоптиков, он обрушится на северо-запад страны ночью 8 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скорость ветра может достигнуть 120 километров в час. Затем циклон направится на юг и ко вторнику должен достичь Баварии.
Грядущий циклон уже привел к ограничениям в транспортном сообщении – железнодорожные компании призывают пассажиров отказаться от несрочных путешествий на поезде. Тем временем пожарные и метеослужбы предупреждают о возможных затруднениях в передвижении по городам.