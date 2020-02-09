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«Мне были слышны все выстрелы». Жертвами стрелка в Таиланде стали 27 человек

09 февраля 2020 11:42
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Новости Таиланда. Число жертв стрелка в торговом центре в Таиланде достигло 27 человек, 57 получили ранения. Операция по ликвидации злоумышленника длилась почти 18 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мне были слышны все выстрелы». Жертвами стрелка в Таиланде стали 27 человек-1

Стрелявшим оказался 32-летний военнослужащий. Он застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру военный обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри здания, злоумышленник вновь открыл огонь, после чего взял 16 человек в заложники.

«Мне были слышны все выстрелы». Жертвами стрелка в Таиланде стали 27 человек-4

Из здания было эвакуировано около тысячи посетителей. Позже полиция Таиланда ликвидировала преступника. Спасены восемь заложников.

«Мне были слышны все выстрелы». Жертвами стрелка в Таиланде стали 27 человек-7

Я никогда не думал, что что-то подобное может произойти, потому что я живу совсем рядом с этим местом. Мне были слышны все выстрелы. Я все еще в шоке.

«Мне были слышны все выстрелы». Жертвами стрелка в Таиланде стали 27 человек-10

Как стало известно, военнослужащий открыл огонь из-за личных проблем, связанных с обманом при продаже дома.

«Мне были слышны все выстрелы». Жертвами стрелка в Таиланде стали 27 человек-13

# Убийство # Фотофакт

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