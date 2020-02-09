«Мне были слышны все выстрелы». Жертвами стрелка в Таиланде стали 27 человек

Новости Таиланда. Число жертв стрелка в торговом центре в Таиланде достигло 27 человек, 57 получили ранения. Операция по ликвидации злоумышленника длилась почти 18 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрелявшим оказался 32-летний военнослужащий. Он застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру военный обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри здания, злоумышленник вновь открыл огонь, после чего взял 16 человек в заложники.

Из здания было эвакуировано около тысячи посетителей. Позже полиция Таиланда ликвидировала преступника. Спасены восемь заложников.

Я никогда не думал, что что-то подобное может произойти, потому что я живу совсем рядом с этим местом. Мне были слышны все выстрелы. Я все еще в шоке.