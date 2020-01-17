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Игорь Николаев празднует 60-летие. Вспоминаем его знаковые песни

17 января 2020 08:18
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Новости России. 17 января народный артист России Игорь Николаев празднует 60-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С юбилеем его поздравил Президент Беларуси.

Игорь Николаев празднует 60-летие. Вспоминаем его знаковые песни-1

Знаковым в его карьере был 1980 год, когда композитор появился рядом с Примадонной советской эстрады. И со сцены зазвучали написанные Николаевым песни «Айсберг» и «Расскажите, птицы».

Его творчество любят и почитают и на белорусской земле. Артист часто приезжает в Беларусь с сольными концертами и является завсегдатаем гостем «Славянского базара в Витебске». 

Игорь Николаев празднует 60-летие. Вспоминаем его знаковые песни-4

Игорь Николаев празднует 60-летие. Вспоминаем его знаковые песни-6

Игорь Николаев празднует 60-летие. Вспоминаем его знаковые песни-8

# Юбилеи # Игорь Николаев # Фотофакт

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