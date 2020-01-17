Игорь Николаев празднует 60-летие. Вспоминаем его знаковые песни

Новости России. 17 января народный артист России Игорь Николаев празднует 60-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С юбилеем его поздравил Президент Беларуси.

Знаковым в его карьере был 1980 год, когда композитор появился рядом с Примадонной советской эстрады. И со сцены зазвучали написанные Николаевым песни «Айсберг» и «Расскажите, птицы».

Его творчество любят и почитают и на белорусской земле. Артист часто приезжает в Беларусь с сольными концертами и является завсегдатаем гостем «Славянского базара в Витебске».