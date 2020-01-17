В Австралии ливни помогли справиться с десятками пожаров

Новости Австралии. Спасительный дождь: в Австралии ливни помогли потушить более 30 пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильные осадки выпали в штате Новый Южный Уэльс на юге страны.

На данный момент в этом регионе зафиксировано чуть менее 90 лесных пожаров. При этом ранее их было гораздо больше – около 120. Синоптики прогнозируют, что дожди будут продолжаться в Новом Южном Уэльсе до воскресенья, 19 января. Благодаря этому спасатели смогут потушить большинство лесных пожаров, борьба с которыми идет уже более трех месяцев.