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И одежда, и рестораны, и лекарства. В Германии подорожает абсолютно всё

06 октября 2022 09:07
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Новости Германии. Жителям Германии надо готовиться к очередному повышению цен. С таким предупреждением выступили немецкие производители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

И одежда, и рестораны, и лекарства. В Германии подорожает абсолютно всё-1

В ближайшее время большинство компаний намерены повысить стоимость товаров. Это показал опрос Института экономических исследований. Рост цен ожидается абсолютно на все линейки товаров – как продовольственных, так и непродовольственных, а также на лекарства. По крайней мере, об этом заявили многие владельцы аптек.  

И одежда, и рестораны, и лекарства. В Германии подорожает абсолютно всё-4

Дороже станет и посещение ресторанов и кафе. Почти 88 % хозяев уже сообщили, что готовят новые ценники на блюда. В промышленной сфере по этому показателю лидируют производители одежды. 83 % из них уже начали поднимать стоимость товаров.  

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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