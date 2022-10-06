И одежда, и рестораны, и лекарства. В Германии подорожает абсолютно всё

Новости Германии. Жителям Германии надо готовиться к очередному повышению цен. С таким предупреждением выступили немецкие производители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Жителям Германии надо готовиться к очередному повышению цен. С таким предупреждением выступили немецкие производители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ближайшее время большинство компаний намерены повысить стоимость товаров. Это показал опрос Института экономических исследований. Рост цен ожидается абсолютно на все линейки товаров – как продовольственных, так и непродовольственных, а также на лекарства. По крайней мере, об этом заявили многие владельцы аптек.
Дороже станет и посещение ресторанов и кафе. Почти 88 % хозяев уже сообщили, что готовят новые ценники на блюда. В промышленной сфере по этому показателю лидируют производители одежды. 83 % из них уже начали поднимать стоимость товаров.