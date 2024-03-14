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В результате удара ВСУ по Белгородской области погиб водитель авто

14 марта 2024 08:41
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В результате попытки ВСУ нанести удар по Белгороду один человек погиб и шестеро получили ранения, Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова. 

«По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель», – написал он.

Ранения также получили четыре женщины и двое мужчин. Пятеро госпитализированы с осколочными ранениями, состояние одной женщины тяжелое. Еще одна женщина получила ссадины и от медицинской помощи отказалась.

Это вторая с утра попытка ВСУ атаковать Белгород. Чуть ранее губернатор сообщал об атаке беспилотника, в которой никто не пострадал, но в одном из домов были выбиты окна.

# Международная политика

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