В результате удара ВСУ по Белгородской области погиб водитель авто

В результате попытки ВСУ нанести удар по Белгороду один человек погиб и шестеро получили ранения, Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.

«По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель», – написал он.

Ранения также получили четыре женщины и двое мужчин. Пятеро госпитализированы с осколочными ранениями, состояние одной женщины тяжелое. Еще одна женщина получила ссадины и от медицинской помощи отказалась.

Это вторая с утра попытка ВСУ атаковать Белгород. Чуть ранее губернатор сообщал об атаке беспилотника, в которой никто не пострадал, но в одном из домов были выбиты окна.