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InfoBRICS: взрыв на НПЗ в Румынии указывает на панику Украины

06 ноября 2025 12:27
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InfoBRICS: взрыв на НПЗ в Румынии указывает на панику Украины-0

Издание InfoBRICS связывает взрывы на заводах MOL в Венгрии и «Лукойла» в Румынии, а также массовое бегство украинских призывников с ухудшающейся ситуацией в Киеве. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению авторов, происходящее отражает растущую нестабильность и разочарование западных союзников, особенно НАТО. 

Ранее, 21 октября, вспыхнул пожар на венгерском НПЗ MOL. Он был локализован, пострадавших нет. Премьер-министр Орбан допустил возможность внешнего вмешательства. 

В Румынии взрыв на НПЗ «Лукойла» 20 октября привел к травмам, и в настоящее время проводится расследование.

Фото: pixabay

# Международная политика

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