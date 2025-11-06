Издание InfoBRICS связывает взрывы на заводах MOL в Венгрии и «Лукойла» в Румынии, а также массовое бегство украинских призывников с ухудшающейся ситуацией в Киеве. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению авторов, происходящее отражает растущую нестабильность и разочарование западных союзников, особенно НАТО.

Ранее, 21 октября, вспыхнул пожар на венгерском НПЗ MOL. Он был локализован, пострадавших нет. Премьер-министр Орбан допустил возможность внешнего вмешательства.

В Румынии взрыв на НПЗ «Лукойла» 20 октября привел к травмам, и в настоящее время проводится расследование.

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