900-я шайба Овечкина помогла. «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин забил победный гол в матче НХЛ, в котором «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» со счетом 6:1. Об этом пишет ТАСС.

Он стал первой звездой встречи и забросил 900 шайб в регулярном чемпионате, став первым игроком с таким результатом.

Также отличились Том Уилсон, Энтони Бовилье и Джон Карлсон. Торопченко забил единственный гол за «Сент-Луис». Овечкин поразил ворота этой команды в 22-й раз и делит второе место по этому показателю среди действующих игроков.

«Вашингтон» прервал серию из четырех поражений и занимает 4-е место в столичном дивизионе. «Сент-Луис» находится на последней позиции в Центральном дивизионе.

В следующих матчах «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Сент-Луис» сыграет с «Баффало».

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