Прямой эфир

900-я шайба Овечкина помогла. «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» в НХЛ

06 ноября 2025 11:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
900-я шайба Овечкина помогла. «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» в НХЛ-0

Российский хоккеист Александр Овечкин забил победный гол в матче НХЛ, в котором «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» со счетом 6:1. Об этом пишет ТАСС.

Он стал первой звездой встречи и забросил 900 шайб в регулярном чемпионате, став первым игроком с таким результатом.

Также отличились Том Уилсон, Энтони Бовилье и Джон Карлсон. Торопченко забил единственный гол за «Сент-Луис». Овечкин поразил ворота этой команды в 22-й раз и делит второе место по этому показателю среди действующих игроков.

«Вашингтон» прервал серию из четырех поражений и занимает 4-е место в столичном дивизионе. «Сент-Луис» находится на последней позиции в Центральном дивизионе. 

В следующих матчах «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Сент-Луис» сыграет с «Баффало».

Фото: pixabay

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы открыты». Лукашенко призвал украинцев приезжать в Беларусь
06 ноября 2025 11:25

«Мы открыты». Лукашенко призвал украинцев приезжать в Беларусь

Рютте язвительно высказался о выступлениях Путина
06 ноября 2025 10:42

Рютте язвительно высказался о выступлениях Путина

Семь человек пострадали при взрыве автомобиля в Нью-Йорке
06 ноября 2025 10:31

Семь человек пострадали при взрыве автомобиля в Нью-Йорке