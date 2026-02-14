Хоккейная сборная Канады стала первым четвертьфиналистом зимних Игр

Канадская сборная по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в соревновании 2-го тура группового этапа ОИ-2026, пишет ТАСС.

Поединок состоялся в Милане. Финальный – 5:1 в пользу канадцев. У победившей стороны забросили шайбы Коннор Макдэвид (в ходе 6-й минуты), Томас Харли (на 11-й), Маклин Селебрини (на 25-й), Сидни Кросби (на 48-й), Натан Маккиннон (на 54-й). Проигравшей команде принес одно очко Пиус Зутер (на 13-й минуте матча).

Представители Канады переходят в 1/4 турнира.

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