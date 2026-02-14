США использовали секретное оружие при захвате Мадуро

При захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро ВС США использовали ИИ-программу Claude, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Чат-бот Claude разработала компания Anthropic. В публикации указывается на возрастающую популярность моделей ИИ в Пентагоне. Однако компанией-разработчииком запрещено использовать нейросеть Claude с целью применения насильственных действий, при разработке оружия или осуществления слежки. Ввиду этого в Пентагоне рассматривают вопрос о разрыве контракта с компанией Palantir, являющейся партнером Anthropic. Контракт обеспечивал возможность доступа заказчика к использованию Claude.

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