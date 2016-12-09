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Световые инсталляции и миллионы зрителей: фестиваль уличной иллюминации «Праздник света» проходит в Лионе

09 декабря 2016 10:21
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Новости Франции. Крупнейший в Европе фестиваль уличной иллюминации «Праздник света» проходит в эти дни во французском Лионе. Вниманию зрителей, а ежегодно фестиваль собирает миллионы людей, представлены 42 световых инсталляции, созданные французскими и зарубежными художниками и дизайнерами.

Яркие, живые картины проецируются на фасады театров, музеев, соборов, административных зданий, мосты и монументы, некоторые инсталляции сопровождает лазерное и музыкальное шоу. В окна жители Лиона выставляют тысячи свечей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фестиваль

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