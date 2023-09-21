Херш заявил, что продолжение контрнаступления ВСУ повлекло за собой мятеж

Если украинская армия продолжила бы контрнаступление, то возникнул бы мятеж. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на сотрудника разведки США, пишет РИА Новости.

Украинское наступление началось 4 июня. Спустя три месяца лидер России Владимир Путин констатировал, что наступление ВСУ потерпело крах. По его словам, при попытке Украины «контрнаступить», Киев потерял 71,5 тысячу военных, добавив, что как будто это не их люди.

Также в числе потерь – 18 тысяч единиц техники, включая немецкие танки Leopard, французские AMX, британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. США начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы, но это не изменило ситуацию на поле боя.