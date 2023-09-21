Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эфире радиостанции Substack сообщил, что Россия выиграла конфликт в Украине, однако Белый дом и СМИ США замалчивают эту информацию. Об этом пишет РИА Новости.

Он сослался на неназванного сотрудника разведки Штатов, который утверждает, что война закончена и больше наступления украинских войск не будет.

Вооруженные силы Украины пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях с 4 июня, но без успеха. СМИ и военные специалисты из Америки и Европы также констатируют провал летней кампании Киева.