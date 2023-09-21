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Сийярто: Венгрия заблокирует любые попытки наложить санкции на атомную отрасль России

21 сентября 2023 13:31
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Венгрия собирается блокировать абсолютно любые потуги ЕС применить санкции в отношении атомной отрасли России. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Он добавил, что данные решения Евросоюза будут перечить национальным интересам Венгрии.

Также ранее в Германии депутат Бундестага Севим Дагделен заявила, что введенные ограничения причиняют серьезный вред самой ФРГ. Как заметила политик, из-за ведения экономической войны против Москвы в Берлине и других городах растет число банкротств. Она также отметила, что санкции никак не помогают Украине. Напротив, они только разоряют европейских граждан.

# Международная политика # Петер Сийярто

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