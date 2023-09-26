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Херш: Швеция и Дания закрыли глаза на действия США по подрыву «Северных потоков»

26 сентября 2023 13:31
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Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш доказывает, что шведские и датские власти закрыли глаза на действия США и Норвегии, нацеленные на подрыв трубопроводов Nord Stream и Nord Stream 2. Об этом сообщает РИА Новости.

Он замечает, что американскую водолазную команду и вспомогательный персонал, находившиеся на корабле миссии, трудно было бы скрыть.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух экспортных газопроводах России. Германия, Дания и Швеция не исключают возможности целенаправленного саботажа. Херш заявляет, что взрывные механизмы под российские газопроводы были установлены в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops дайверами ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

# Международная политика # Сеймур Херш

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