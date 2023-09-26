Польша получит от США 2 млрд долларов на модернизацию армии
Новости Польши. Польша продолжает движение по пути милитаризации. На модернизацию своей армии Варшава попросила у США 2 миллиарда долларов. И как сообщили в американском Госдепартаменте, Вашингтон готов предоставить финансирование. Стороны уже подписали соглашение о выделении кредита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению Пентагона, Польша больше всех стран НАТО вкладывает в оборону и хочет значительно расширить свои Вооруженные силы. На эти цели из и так небогатого собственного бюджета будет выделено 524 миллиарда злотых – это около 110 миллиардов евро. Кроме того, страна отказалась от устаревшей военной техники и намерена в сжатые сроки заменить ее новой.
В январе 2023-го Варшава подписала контракт почти на 1,5 миллиарда долларов на поставку 114 американских танков «Абрамс». В мае уже от США получила 18 реактивных систем залпового огня «Хаймарс» вместе с боеприпасами и оборудованием за 414 миллионов долларов. Но, судя по всему, и этого недостаточно, чтобы удовлетворить аппетиты польского Министерства обороны.