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В Белом доме заявили, что перемирие в Украине нарушит Устав ООН

17 марта 2023 06:15
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Если сейчас в Украине наступит перемирие, то будет считаться, что за Российской Федерацией закреплены приобретенные территории. Такой сценарий нарушает Устав Организации Объединенных Наций, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. 

В Белом доме заявили, что перемирие в Украине нарушит Устав ООН-1

Прекращение огня значило бы признание новых российских территорий и стало бы очередным нарушением РФ Устава ООН, ссылается на его слова РИА Новости. Он также отметил, что при таком раскладе Россия воспользовалась бы перемирием с целью укрепления позиций для наступательной операции. В США не считают, что в результате перемирия мир будет продолжительным, подытожил Кирби. 

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# Международная политика # Джон Кирби

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