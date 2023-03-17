В Белом доме заявили, что перемирие в Украине нарушит Устав ООН

Если сейчас в Украине наступит перемирие, то будет считаться, что за Российской Федерацией закреплены приобретенные территории. Такой сценарий нарушает Устав Организации Объединенных Наций, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Прекращение огня значило бы признание новых российских территорий и стало бы очередным нарушением РФ Устава ООН, ссылается на его слова РИА Новости. Он также отметил, что при таком раскладе Россия воспользовалась бы перемирием с целью укрепления позиций для наступательной операции. В США не считают, что в результате перемирия мир будет продолжительным, подытожил Кирби.