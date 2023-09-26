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В Италии массово протестуют студенты

26 сентября 2023 12:45
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Новости Италии. В Италии проходят массовые протесты студентов против высокой стоимости аренды жилья. В 25 городах у университетов выросли палаточные лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии массово протестуют студенты-1

Молодые люди требуют от правительства принять срочные меры. По мнению митингующих, власти давно не обращают внимания на высокую стоимость обучения, а теперь к этой проблеме добавилась еще одна – жилищная. Многие студенты уже не могут позволить себе снять квартиру или комнату.

Студенты считают, что правительству нужно позаботиться о собственных гражданах, вместо того чтобы тратить деньги на поддержку Украины. И создать условия, чтобы молодежь могла учиться и работать в Италии, а не искать лучшей жизни за границей.

# Акции протеста # Новости Италии # Фотофакт

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