В Италии массово протестуют студенты

Новости Италии. В Италии проходят массовые протесты студентов против высокой стоимости аренды жилья. В 25 городах у университетов выросли палаточные лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди требуют от правительства принять срочные меры. По мнению митингующих, власти давно не обращают внимания на высокую стоимость обучения, а теперь к этой проблеме добавилась еще одна – жилищная. Многие студенты уже не могут позволить себе снять квартиру или комнату.

Студенты считают, что правительству нужно позаботиться о собственных гражданах, вместо того чтобы тратить деньги на поддержку Украины. И создать условия, чтобы молодежь могла учиться и работать в Италии, а не искать лучшей жизни за границей.