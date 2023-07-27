Херш: офис Байдена играл решающую роль в двух атаках ВСУ на Крымский мост

По мнению известного американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, решающая роль в проведении обеих атак на Крымский мост принадлежит администрации президента США Джо Байдена с использованием американских технологий, пишет РИА Новости.

В ходе ночной атаки 17 июля двумя беспилотными катерами был совершен теракт на Крымском мосту, в ходе которого была повреждена автодорожная часть моста и погибли родители маленькой девочки, а сама она получила ранения. Железнодорожное движение было быстро восстановлено, а транспортным средствам разрешили пользоваться только одной правой полосой в реверсивном режиме.