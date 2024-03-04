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Хейли впервые обошла экс-президента США Трампа на праймериз

04 марта 2024 12:50
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Бывший американский представитель в ООН Никки Хейли занимает лидирующие позиции на праймериз Республиканской партии в округе Колумбия, как и прогнозировал телеканал NBC. Об этом пишет РИА Новости.
 
По прогнозам, Хейли поддержали около 63 % избирателей, она опережает бывшего президента США Дональда Трампа, за которого проголосовали 33 % избирателей. Трамп, как ожидалось, победит на нескольких этапах праймериз, что заставит его соперников отступить. На данный же момент единственным конкурентом Трампа является Хейли.

# Международная политика # Никки Хейли # Дональд Трамп

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