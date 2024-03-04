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ВСУ бросили резервы к селу Бердычи под Авдеевкой для удержания обороны

04 марта 2024 10:50
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Украинская армия перебросила свои силы резерва в область села Бердичи под Авдеевкой для усиления линии обороны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Он отметил, что в этом районе украинские войска несут значительные потери.

«Вооруженные формирования Украины бросили под Бердычи свои резервы», – сказал он.

Авдеевка, ключевая точка обороны украинских войск с 2014 года, была взята российскими вооруженными силами под контроль 17 февраля. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

# Международная политика

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