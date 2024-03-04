В Конгрессе США согласовали бюджет правительства на финансовый год

В Конгрессе США демократы и республиканцы согласовали выделение средств на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, заявил лидер демпартии в Сенате Чак Шумер. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что Конгрессу удалось достичь договоренности по 6 законопроектам, которые позволят продолжать работать правительству. Шумер также предостерег о возможной остановке некоторых федеральных агентств 8 марта из-за сокращения финансирования. По его словам, палата представителей должна быстро принять и направить в Сенат согласованные документы. По мнению Шумера, бюджет правительства на 2024 год составит около 1,66 триллиона долларов.