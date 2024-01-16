ХАМАС запустил около 50 ракет по Израилю

Боевики палестинского движения ХАМАС выпустили около 50 ракет по израильскому Нетивоту и другим населенным пунктам страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Боевики палестинского движения ХАМАС выпустили около 50 ракет по израильскому Нетивоту и другим населенным пунктам страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большую часть снарядов перехватили средства противовоздушной обороны Израиля. Но некоторые все же достигли земли: они упали вдали от населенных пунктов. Сообщений о погибших и пострадавших нет.
Также есть информация, что в результате израильских ударов минувшей ночью погибли 25 жителей сектора Газа. Об этом сообщает палестинское информагентство. Впрочем, высока вероятность, что эта атака – одна из последних со стороны еврейского государства. Минобороны Израиля заявило о прекращении боевых действий в анклаве.
Йоав Галлант, министр обороны Израиля:
В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев. На севере анклава этот этап завершился.
Израильский министр обороны отметил, что сейчас военные сосредоточены на поиске членов руководства ХАМАС и освобождении заложников. Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, прекращение военной операции в Газе связано с неспособностью армии оперативно зачищать города.