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ХАМАС запустил около 50 ракет по Израилю

16 января 2024 17:06
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Боевики палестинского движения ХАМАС выпустили около 50 ракет по израильскому Нетивоту и другим населенным пунктам страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ХАМАС запустил около 50 ракет по Израилю-1

Большую часть снарядов перехватили средства противовоздушной обороны Израиля. Но некоторые все же достигли земли: они упали вдали от населенных пунктов. Сообщений о погибших и пострадавших нет.

ХАМАС запустил около 50 ракет по Израилю-4

Также есть информация, что в результате израильских ударов минувшей ночью погибли 25 жителей сектора Газа. Об этом сообщает палестинское информагентство. Впрочем, высока вероятность, что эта атака – одна из последних со стороны еврейского государства. Минобороны Израиля заявило о прекращении боевых действий в анклаве.

ХАМАС запустил около 50 ракет по Израилю-7

Йоав Галлант, министр обороны Израиля:
В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев. На севере анклава этот этап завершился.

ХАМАС запустил около 50 ракет по Израилю-10

Израильский министр обороны отметил, что сейчас военные сосредоточены на поиске членов руководства ХАМАС и освобождении заложников. Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, прекращение военной операции в Газе связано с неспособностью армии оперативно зачищать города.

# Палестина-Израиль # Йоав Галант # Новости Израиля

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