ХАМАС запустил около 50 ракет по Израилю

Боевики палестинского движения ХАМАС выпустили около 50 ракет по израильскому Нетивоту и другим населенным пунктам страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большую часть снарядов перехватили средства противовоздушной обороны Израиля. Но некоторые все же достигли земли: они упали вдали от населенных пунктов. Сообщений о погибших и пострадавших нет.

Также есть информация, что в результате израильских ударов минувшей ночью погибли 25 жителей сектора Газа. Об этом сообщает палестинское информагентство. Впрочем, высока вероятность, что эта атака – одна из последних со стороны еврейского государства. Минобороны Израиля заявило о прекращении боевых действий в анклаве.

Йоав Галлант, министр обороны Израиля:

В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев. На севере анклава этот этап завершился.