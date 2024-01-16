Поляки направили петицию Туску с требованием запретить пограничникам прибегать к «пушбэкам»

В Польше наконец обратили внимание на жестокость и откровенный беспредел военнослужащих. Волна возмущения поднялась в обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поляки призывают запретить пограничникам прибегать к так называемым «пушбэкам», то есть силовому оттеснению людей, незаконно пересекших белорусско-польскую границу. Соответствующую петицию активисты направили главе правительства Дональду Туску.

В документе жители республики обращают внимание на грубые нарушения прав человека, которые наблюдаются со стороны силовиков с начала гуманитарного кризиса в регионе. В результате мигранты лишены возможности обратиться за международной защитой, отмечается в письме. Польские пограничники заставляют людей вернуться на белорусскую сторону, применяя к ним физическое насилие и угрозы. Подписи под текстом петиции поставили более ста организаций и свыше полутысячи человек. Напомним, неделю назад в районе Беловежи парламентарии и депутаты Европарламента на организованной пресс-конференции призвали запретить «пушбэки».

Магдалена Беят, вице-маршал Сената Польши:

Мы не можем продолжать политику партии «‎Право и справедливость»‎, которая делала вид, что строительство заграждения на границе решит проблему, потому что это не так. Нам нужна ответственная политика, которая обеспечит соблюдение Польшей гуманитарных стандартов, чтобы действия польских властей не оказывали негативного влияния на местное сообщество.

Вице-маршал Сената также отметила, что кризис на границе с Беларусью на Подлясье носит не только гуманитарный характер, но также затрагивает проблемы охраны природы. В связи с этим Беят призвала правительство создать межведомственную группу для сотрудничества и анализа ситуации в этой части воеводства. Безопасная граница – это граница, на которой никто не умирает, подытожила она.