Глава Дагестана сообщил, что ситуацию в регионе пытаются дестабилизировать из-за рубежа

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что из-за рубежа осуществляются действия по дестабилизации обстановки в регионе, в том числе и действия проукраинских Telegram-каналов. Об этом пишет ТАСС.

Он особо отметил, что эти действия связаны с разжиганием межнациональной и межконфессиональной розни. Также Меликов отметил, что один из Telegram-каналов, призывающих к митингам, контролируется с Украины. В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы были ранены два сотрудника милиции. Однако, несмотря на это, силовые структуры до последнего не использовали силу, надеясь образумить толпу.