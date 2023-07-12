НАТО «прокатило» Зеленского. Президента не хотят видеть в рядах Альянса

Что для одних саммит НАТО, для Украины – саммит разочарований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так называемые партнеры Киева снова «прокатили» Зеленского. Союзники не хотят видеть его в рядах НАТО. А поэтому всеми силами пытаются затянуть процесс.

Второй день саммита в Вильнюсе оказался полон скандалов. Американскую делегацию разозлили слова Зеленского об Альянсе. Он с критикой обрушился на союзников и обвинил их в нерешительности. Правда, успокоить главу Украины смогли быстро. Очередными обещаниями о военных поставках.