Губернатор Нью-Йорка планирует легализовать марихуану в 2019 году

Новости США. Законопроект, согласно которому употребление каннабиса не будет возбраняться, поступит в парламент штата в начале 2019-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время марихуана легализована в 10 из 50 американских штатов, а также в столичном округе Колумбия.