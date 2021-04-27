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Губернатор Флориды разрешил стрелять по протестующим и сбивать их на дорогах. Так хотят снизить число демонстрантов

27 апреля 2021 11:58
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Новости США. Во Флориде не прекращаются споры вокруг скандального закона о борьбе с беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Флориды разрешил стрелять по протестующим и сбивать их на дорогах. Так хотят снизить число демонстрантов-1

Документ разрешает водителям сбивать демонстрантов, которые перекрывают дорогу, а также дает право предпринимателям стрелять по мародерам.

Губернатор Флориды разрешил стрелять по протестующим и сбивать их на дорогах. Так хотят снизить число демонстрантов-4

Закон подписан губернатором штата, призван сократить число желающих выйти на протест, а также защитить полицейских и частную собственность от демонстрантов.

Губернатор Флориды разрешил стрелять по протестующим и сбивать их на дорогах. Так хотят снизить число демонстрантов-7

Например, инциденты, связанные с наездами на протестующих, не будут рассматриваться через призму уголовной ответственности.

Документ предполагает более суровые наказания для митингующих. За преступление, квалифицированное как беспорядки при отягчающих обстоятельствах, демонстрантам может грозить до 15 лет лишения свободы.

Губернатор Флориды разрешил стрелять по протестующим и сбивать их на дорогах. Так хотят снизить число демонстрантов-10

Решение ввести столь радикальные меры губернатор принял еще в 2020 году. Поводом послужили массовые беспорядки в стране из-за гибели афроамериканца Флойда. Спорный закон уже вызвал волну критики. В окружной суд Орландо подан иск. В нем утверждается, что документ нарушает несколько положений Конституции США.

# Акции протеста # Рон Десантис # Джордж Флойд # Фотофакт

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