Губернатор Флориды разрешил стрелять по протестующим и сбивать их на дорогах. Так хотят снизить число демонстрантов

Новости США. Во Флориде не прекращаются споры вокруг скандального закона о борьбе с беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ разрешает водителям сбивать демонстрантов, которые перекрывают дорогу, а также дает право предпринимателям стрелять по мародерам.

Закон подписан губернатором штата, призван сократить число желающих выйти на протест, а также защитить полицейских и частную собственность от демонстрантов.

Например, инциденты, связанные с наездами на протестующих, не будут рассматриваться через призму уголовной ответственности. Документ предполагает более суровые наказания для митингующих. За преступление, квалифицированное как беспорядки при отягчающих обстоятельствах, демонстрантам может грозить до 15 лет лишения свободы.