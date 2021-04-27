Турция готовится к тотальному локдауну. До 17 мая будут действовать жёсткие ограничения

Новости мира. По данным ВОЗ, заболеваемость COVID-19 в мире растет девятую неделю подряд, а число летальных исходов увеличивается уже шесть недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ряде стран эпидобстановка крайне сложная. Многие вынуждены вводить жесткие ограничения.

Так, Турция готовится к тотальному локдауну. Меры начнут действовать с 29 апреля и продлятся до 17 мая.