Турция готовится к тотальному локдауну. До 17 мая будут действовать жёсткие ограничения

Новости мира. По данным ВОЗ, заболеваемость COVID-19 в мире растет девятую неделю подряд, а число летальных исходов увеличивается уже шесть недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ряде стран эпидобстановка крайне сложная. Многие вынуждены вводить жесткие ограничения.
Так, Турция готовится к тотальному локдауну. Меры начнут действовать с 29 апреля и продлятся до 17 мая.
В этот период будут закрыты все офисы и ряд предприятий. Учебные заведения перейдут на дистанционный формат, а отели перестанут оформлять бронь.
Перемещаться между городами можно будет лишь при наличии специального пропуска. В силе остается комендантский час. Однако на иностранных туристов он не распространяется.
Критическая ситуация с заболеваемостью и смертностью сохраняется также в Индии. Жителям рекомендовали носить защитные маски даже дома.
Продлевают ограничения также в Чили.