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Турция готовится к тотальному локдауну. До 17 мая будут действовать жёсткие ограничения

27 апреля 2021 09:31
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Новости мира. По данным ВОЗ, заболеваемость COVID-19 в мире растет девятую неделю подряд, а число летальных исходов увеличивается уже шесть недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ряде стран эпидобстановка крайне сложная. Многие вынуждены вводить жесткие ограничения.

Так, Турция готовится к тотальному локдауну. Меры начнут действовать с 29 апреля и продлятся до 17 мая.

Турция готовится к тотальному локдауну. До 17 мая будут действовать жёсткие ограничения-1

В этот период будут закрыты все офисы и ряд предприятий. Учебные заведения перейдут на дистанционный формат, а отели перестанут оформлять бронь.

Турция готовится к тотальному локдауну. До 17 мая будут действовать жёсткие ограничения-4

Перемещаться между городами можно будет лишь при наличии специального пропуска. В силе остается комендантский час. Однако на иностранных туристов он не распространяется.

Критическая ситуация с заболеваемостью и смертностью сохраняется также в Индии. Жителям рекомендовали носить защитные маски даже дома.

Турция готовится к тотальному локдауну. До 17 мая будут действовать жёсткие ограничения-7

Продлевают ограничения также в Чили.

Турция готовится к тотальному локдауну. До 17 мая будут действовать жёсткие ограничения-10

Границы страны останутся закрытыми еще как минимум 30 дней.

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# Коронавирус # Фотофакт

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