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Вооружённое нападение в колледже Великобритании. 18-летний парень ранил двух человек

27 апреля 2021 09:00
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Новости Великобритании. В британском городе Кроули расследуют вооруженное нападение на колледж. 18-летний мужчина с пистолетом и ножом, пытаясь проникнуть в учебное заведение, ранил двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооружённое нападение в колледже Великобритании. 18-летний парень ранил двух человек-1

На вызов о стрельбе прибыли около 100 правоохранителей. Из здания эвакуировали десятки сотрудников и студентов. Подозреваемый задержан. Его личность не раскрывается.

Вооружённое нападение в колледже Великобритании. 18-летний парень ранил двух человек-4

Мотивы действий нападавшего также пока неизвестны. По предварительным данным, пострадавшие отделались легкими ранениями. Одного из сотрудников подозреваемый ударил ножом в руку. Во второго выстрелил холостым патроном.

# Нападение # Фотофакт

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