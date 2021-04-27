Вооружённое нападение в колледже Великобритании. 18-летний парень ранил двух человек

Новости Великобритании. В британском городе Кроули расследуют вооруженное нападение на колледж. 18-летний мужчина с пистолетом и ножом, пытаясь проникнуть в учебное заведение, ранил двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На вызов о стрельбе прибыли около 100 правоохранителей. Из здания эвакуировали десятки сотрудников и студентов. Подозреваемый задержан. Его личность не раскрывается.