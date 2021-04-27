В Украине с 1 мая вырастут цены на газ. Для некоторых граждан стоимость увеличится вдвое

Новости Украины. Украинцев ждет очередное повышение цен на газ. С 1 мая потребителей переведут на годовые тарифы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для некоторых граждан стоимость увеличится вдвое. Дело в том, что поставщиками газа выступают несколько компаний.

Если сейчас жители платят без малого 7 гривен за кубометр, то по новым правилам будут вынуждены отдавать почти по 8. При этом у некоторых поставщиков цена и вовсе превышает 13 гривен.

Это значит, что в зимнее время многим семьям придется переплачивать почти 1500 гривен в месяц. Новые тарифы будут действовать до апреля 2022 года.