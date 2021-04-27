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В Украине с 1 мая вырастут цены на газ. Для некоторых граждан стоимость увеличится вдвое

27 апреля 2021 09:17
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Новости Украины. Украинцев ждет очередное повышение цен на газ. С 1 мая потребителей переведут на годовые тарифы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для некоторых граждан стоимость увеличится вдвое. Дело в том, что поставщиками газа выступают несколько компаний.

В Украине с 1 мая вырастут цены на газ. Для некоторых граждан стоимость увеличится вдвое-1

Если сейчас жители платят без малого 7 гривен за кубометр, то по новым правилам будут вынуждены отдавать почти по 8. При этом у некоторых поставщиков цена и вовсе превышает 13 гривен.

Это значит, что в зимнее время многим семьям придется переплачивать почти 1500 гривен в месяц. Новые тарифы будут действовать до апреля 2022 года.

В Украине с 1 мая вырастут цены на газ. Для некоторых граждан стоимость увеличится вдвое-4

Отметим, 1 января в Украине уже повысили цены на газ и отменили льготный тариф на электроэнергию. Такое решение вызвало волну массовых протестов во многих городах страны.

# Международная политика # Фотофакт

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