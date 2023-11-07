Guardian: в Британии найден тайник с 260-летними письмами пленным морякам

В одном из британских архивов была обнаружена коллекция писем, посланных родными и друзьями французским морякам, попавшим в плен к англичанам 260 лет назад. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Письма, которые никогда не читались с самого момента их отправки, были предназначены для экипажа французского корабля «Галатея», взятого в плен во время Семилетней войны. О письмах забыли и оставили на хранение, пока их не нашел профессор Кембриджского университета Рено Морье. В письмах содержатся романтичные послания, рассуждения о любви и трогательные слова от матерей.