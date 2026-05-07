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В РФ хотят разрешить зарубежную музыку на выпускных

07 мая 2026 12:14
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В РФ хотят разрешить зарубежную музыку на выпускных-0

Депутаты «Единой России» готовят поправки к закону о защите русского языка. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет РИА Новости.

По его словам, инициатива появилась после сообщений о запретах зарубежной музыки в некоторых школах. Милонов подчеркнул, что защита русского языка не должна сводиться к ограничениям для школьников, а требует более взвешенного подхода.

Первые предложения по изменению закона могут представить уже в текущую сессию.

Закон о защите русского языка действует с 1 марта и предусматривает обязательный перевод вывесок, рекламы и другой информации на русский язык, за исключением зарегистрированных товарных знаков.

Фото: pixabay

# Международная политика

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