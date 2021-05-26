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Грузия отмечает День независимости. Президента страны поздравил Александр Лукашенко

26 мая 2021 11:58
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Новости Грузии. Жители Грузии отмечают национальный праздник. 26 мая 1918 года первое демократическое правительство провозгласило независимость страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда республика просуществовала всего 2,5 года.

Грузия отмечает День независимости. Президента страны поздравил Александр Лукашенко-1

Обычно по случаю этой даты повсеместно проходят массовые гулянья. В 2021 году на фоне пандемии празднование состоится в более скромном формате. Традиционно на площади Свободы в Тбилиси новобранцы примут военную присягу. А вечером состоится гала-концерт.

С Днем независимости президента Грузии поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Саломе Зурабишвили # Фотофакт

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