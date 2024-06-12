В Британии растёт недовольство властью – результаты опроса

У жителей Британии растет недовольство властями и падением уровня жизни. Об этом говорят результаты последнего социсследования, опубликованные крупным английским изданием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три четверти британцев считают, что политика, проводимая правительством, ведет только к кризисам и экономическим проблемам. Они обвиняют его в плохом управлении и недостаточном финансировании социальных программ, а также в неспособности обуздать инфляцию. Среди основных проблем в королевстве 86 % опрошенных назвали критическое состояние здравоохранения. Впервые в этот антирейтинг вошли ремонт и содержание дорог. Более половины британцев недовольны работой местных органов власти. Это рекордный уровень.