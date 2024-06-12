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Более 40 человек погибли при пожаре в жилом доме в Кувейте

12 июня 2024 13:33
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Как минимум 41 человек погиб, более 50 пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме в городе Мангаф на юге Кувейта. Хотя говорить о точном количестве жертв еще рано. Пожарные и следователи продолжают осматривать место трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 40 человек погибли при пожаре в жилом доме в Кувейте-1

Огонь вспыхнул рано утром на первом этаже и быстро охватил почти все здание. По сообщению властей, оно использовалось как общежитие для рабочих, в том числе и иностранных, и было переполнено. Глава МВД Кувейта, который прибыл на место ЧП, обвинил в случившемся собственников дома, которые ради наживы заселяли туда слишком много людей, при этом экономили на системах пожарной безопасности.

# Пожар

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