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Греция ввела климатический налог для туристов

19 января 2024 06:55
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Греция ввела климатический налог для туристов. Он будет действовать с марта по октябрь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греция ввела климатический налог для туристов-1

Каждый день пребывания обойдется туристам в полтора евро в случае размещения в гостинице с категорией «одна звезда». Если отель будет самого лучшего образца, к аренде придется добавить еще 10 евро. Климатический налог не включен в стоимость размещения. Его постояльцы должны заплатить на месте.

# Туризм # Новости Греции

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