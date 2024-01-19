Греция ввела климатический налог для туристов. Он будет действовать с марта по октябрь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый день пребывания обойдется туристам в полтора евро в случае размещения в гостинице с категорией «одна звезда». Если отель будет самого лучшего образца, к аренде придется добавить еще 10 евро. Климатический налог не включен в стоимость размещения. Его постояльцы должны заплатить на месте.