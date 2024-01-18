Сильные снегопады накрыли Европу: в аэропорту Франкфурта отменили 700 рейсов

Сильные снегопады накрыли Данию, Германию, Бельгию и другие страны Европы, принеся немало проблем местным жителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в аэропорту Франкфурта из-за экстремальных погодных условий отменили около 700 рейсов. Эта воздушная гавань считается самой загруженной в стране. Но мера вынужденная. Сотрудники опасаются обледенения самолетов и взлетных полос. Поменять планы пришлось и вылетающим из Мюнхена. Там отменили более 250 рейсов. Не выдержало суровой зимы и железнодорожное сообщение.

Мой поезд из Дюрена в Кельн не пришел. Мне пришлось сесть на другой и просидеть в нем полчаса. Теперь опять нужно сделать пересадку. Посмотрим, что будет дальше.