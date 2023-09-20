Греция увеличит налог для туристов вдвое – деньги пойдут в Фонд компенсации стихийных бедствий

Новости Греции. Греция вдвое увеличит налог для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведение коснется только иностранцев.

Теперь останавливаться в местных гостиницах путешественникам обойдется дороже. Увеличат налоги также для собственников, которые сдают в аренду жилье на популярных онлайн-сервисах. Власти рассчитывают, что подобные сборы принесут стране около 300 млн евро. Эти деньги пойдут в спецфонд, созданный для борьбы с последствиями стихийных бедствий.