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Греция увеличит налог для туристов вдвое – деньги пойдут в Фонд компенсации стихийных бедствий

20 сентября 2023 19:54
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Новости Греции. Греция вдвое увеличит налог для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведение коснется только иностранцев.

Греция увеличит налог для туристов вдвое – деньги пойдут в Фонд компенсации стихийных бедствий-1

Теперь останавливаться в местных гостиницах путешественникам обойдется дороже. Увеличат налоги также для собственников, которые сдают в аренду жилье на популярных онлайн-сервисах. Власти рассчитывают, что подобные сборы принесут стране около 300 млн евро. Эти деньги пойдут в спецфонд, созданный для борьбы с последствиями стихийных бедствий.

# Туризм # Новости Греции # Фотофакт

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