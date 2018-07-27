ЧП в Лондоне: в ходе погони злоумышленники открыли огонь по полицейским

Новости Великобритании. Погоня и перестрелка нарушили покой в восточной части Лондона. ЧП произошло в районе Форест Гейт., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полицейские отдали приказ остановиться водителю черного BMW, который нарушил правила движения. Однако он его проигнорировал.

После этого из машины вышли несколько человек в масках и открыли огонь. Для задержания злоумышленников на место инцидента прибыли около 20 правоохранителей. Был задействован вертолет. Информацию о нескольких раненых в полиции пока не подтвердили. По итогу спецоперации были задержаны три человека. Обстоятельства произошедшего выясняются.