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Греция для борьбы с лесным пожаром запросила помощь у других европейских стран

26 июля 2020 11:48
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Новости Греции. Спасатели ликвидируют крупный лесной пожар на юге Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греция для борьбы с лесным пожаром запросила помощь у других европейских стран-1

Задействована авиация. В минувшие сутки, 25 июля, на тушении работали 12 самолетов, в том числе два из Италии и один из Испании, а также 11 вертолетов. Число пожарных, принимающих участие в ликвидации очагов возгорания, за сутки увеличилось на сотню и превысило 380 человек.

Греция для борьбы с лесным пожаром запросила помощь у других европейских стран-4

Греция для борьбы с лесным пожаром запросила помощь у других европейских стран-6

Пожар начался четыре дня назад неподалеку от приморской деревни Кехрис. Четыре населенных пункта были эвакуированы в первый же день. В районе было объявлено чрезвычайное положение. Греция запросила помощь у других европейских стран.

# Пожар # Фотофакт

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