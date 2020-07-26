Греция для борьбы с лесным пожаром запросила помощь у других европейских стран

Новости Греции. Спасатели ликвидируют крупный лесной пожар на юге Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. Спасатели ликвидируют крупный лесной пожар на юге Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задействована авиация. В минувшие сутки, 25 июля, на тушении работали 12 самолетов, в том числе два из Италии и один из Испании, а также 11 вертолетов. Число пожарных, принимающих участие в ликвидации очагов возгорания, за сутки увеличилось на сотню и превысило 380 человек.
Пожар начался четыре дня назад неподалеку от приморской деревни Кехрис. Четыре населенных пункта были эвакуированы в первый же день. В районе было объявлено чрезвычайное положение. Греция запросила помощь у других европейских стран.