Греция для борьбы с лесным пожаром запросила помощь у других европейских стран

Новости Греции. Спасатели ликвидируют крупный лесной пожар на юге Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задействована авиация. В минувшие сутки, 25 июля, на тушении работали 12 самолетов, в том числе два из Италии и один из Испании, а также 11 вертолетов. Число пожарных, принимающих участие в ликвидации очагов возгорания, за сутки увеличилось на сотню и превысило 380 человек.