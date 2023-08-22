Госдеп США одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на сумму $12 млрд

Госдепартамент Америки дал согласие на возможную продажу Варшаве вертолетов AH-64E Apache и других систем на $12 млрд. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Сообщается, что ранее польские власти запросили разрешение на покупку у Штатов 96 таких вертолетов, запчастей к ним, систем ночного видения, наблюдения и связи. Также запрос был отправлен и на приобретение свыше 1,8 тыс. ракет AGM-114R2 Hellfire и иного вооружения.

Отмечается, что предполагаемая покупка Польшей такого вооружения соответствует целям Америки, так как поможет укрепить оборону союзника по Североатлантическому альянсу, что представляет особую значимость для политической и экономической стабильности в Европе. В агентстве считают, что поставки способны укрепить потенциал Польши с учетом реагирования на угрозы.